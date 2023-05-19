Дерзость и эпатаж против «лапочки-заечки»: битва образов Ольги Бузовой и Анастасии Костенко
Бузова против Костенко: стилист Данилова определила, какая из жен Тарасова не умеет одеваться.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
С момента громкого развода Ольги Бузовой прошло почти уже семь лет, но поклонники до сих пор сравнивают бывшую и нынешнюю жен Дмитрия Тарасова. А в последние дни разговоров стало вдвое больше после скандального интервью спортсмена, в котором он заявил, что поющая телеведущая пиарилась на расставании с ним. Портал «Страсти» решил раз и навсегда решить, кто из избранниц футболиста лучше хотя бы в плане чувства стиля. Вместе с дизайнером одежды Варварой Даниловой мы разобрали самые обсуждаемые образы звездных конкуренток и определили победительницу.
Луки светских девушек — отражение их образа жизни, характера, позиционирования, а потому стиль Ольги и Анастасии кардинально разный. Сходство лишь в одном — безукоризненном следовании трендам. Несмотря на то, что обе блогерши неоднократно подвергались критике за выбор предметов гардероба, эксперт считает, что как таковых модных провалов у обеих не так уж и много.
Если рассматривать луки Костенко, то первое, что бросилось в глаза стилисту, - это образ Барби, который является абсолютным трендом 2023 года. Нежно розовый цвет давно набирает популярность, а с выходом тизера на предстоящий фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли можно с уверенностью сказать, что тренд «официально подтвержден».
Костенко умело «вплетает» модный цвет в свой образ: на загорелой коже брюнетки розовый смотрится очень выигрышно.
Варвара Данилова
Стилист, дизайнер одежды
Еще один тренд предстоящего лета — купальники со стрепами. Полистав профиль Анастасии, можно заметить, что девушка отдает предпочтение плавательным костюмам с завязками и большим количеством деталей. Это оправдано: такие купальники позволяют и дань моде отдать, и фигуру подчеркнуть.
Что касается образов на светский выход, то здесь Костенко выбирает классику: костюмы с брюками и юбками в нежно-пастельных тонах, которые в этом сезоне на пике актуальности. Нежно-розовый «baby-pink» предпочитает иногда и Ольга Бузова.
Как завещала Коко Шанель: «Для того, чтобы быть незаменимой, нужно быть разной». Поэтому одним стилем Ольга точно не ограничивается. Решительный характер, воля и дерзость певицы выдают себя и в одежде.
Варвара Данилова
Стилист, дизайнер одежды
По мнению Варвары, Ольга довольно эффектно смотрится и в вещах, которые уже не являются абсолютными трендами сезона. Например, анималистичные детали сейчас уходят на второй план, но Бузова продолжает их использовать в своих луках, и это смотрится вполне достойно. К тому же яркие цвета, флер и эпатаж продиктован не только характером артистки, но и образом ее жизни. Телеведущая постоянно находится на виду: в кадре, на сцене, в блоге. А чем сложнее и колоритнее внешний вид, тем больший эффект он производит на публику.
Также эксперт отметила, что Ольга любит эксперименты. Так, она не боится показывать и другую сторону своей личности: джинсы карго, оверсайз футболки, топы-борцовки и майки с принтом.
Такие образы играют ей на руку и буквально кричат: «Посмотрите, я обычная девчонка из народа». Одежда говорит сама за себя.
Варвара Данилова
Стилист, дизайнер одежды
Проанализировав луки двух жен Дмитрия, Варвара Данилова пришла к выводу, что девушки совершенно разные. Костенко транслирует нежность, женственность, теплоту, Бузова же — страсть, дерзость и независимость. Обе девушки знают сильные и слабые стороны своей внешности и умело сочетают их в образах. Но все-таки предпочтение стилист отдала именно бывшей супруге футболиста. По ее мнению, Ольга проиграла Анастасии битву за сердце Тарасова, но разорвала соперницу в модном сражении.
Чтобы нагнать Бузову, Варвара посоветовала Костенко обратить внимание на стили милитари и гранж с добавлением броских деталей. А вот Ольге можно было бы для разнообразия присмотреться к более женственным образам: коротким платьям, мини-юбкам. Это, по мнению стилиста, поможет поющей телеведущей не только выделяться из толпы, но и, наконец, встретить мужчину ее мечты.