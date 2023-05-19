Дерзость и эпатаж против «лапочки-заечки»: битва образов Ольги Бузовой и Анастасии Костенко

С момента громкого развода Ольги Бузовой прошло почти уже семь лет, но поклонники до сих пор сравнивают бывшую и нынешнюю жен Дмитрия Тарасова. А в последние дни разговоров стало вдвое больше после скандального интервью спортсмена, в котором он заявил, что поющая телеведущая пиарилась на расставании с ним. Портал «Страсти» решил раз и навсегда решить, кто из избранниц футболиста лучше хотя бы в плане чувства стиля. Вместе с дизайнером одежды Варварой Даниловой мы разобрали самые обсуждаемые образы звездных конкуренток и определили победительницу.

Луки светских девушек — отражение их образа жизни, характера, позиционирования, а потому стиль Ольги и Анастасии кардинально разный. Сходство лишь в одном — безукоризненном следовании трендам. Несмотря на то, что обе блогерши неоднократно подвергались критике за выбор предметов гардероба, эксперт считает, что как таковых модных провалов у обеих не так уж и много.

Если рассматривать луки Костенко, то первое, что бросилось в глаза стилисту, - это образ Барби, который является абсолютным трендом 2023 года. Нежно розовый цвет давно набирает популярность, а с выходом тизера на предстоящий фильм «Барби» с Марго Робби в главной роли можно с уверенностью сказать, что тренд «официально подтвержден».