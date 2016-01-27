«Я могу сказать одно»: как Ольга Бузова отреагировала на новость, что Давид Манукян станет отцом

В Москве проходит «Празднике для всех влюбленных МУЗ-ТВ». Мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Среди них была и певица Ольга Бузова. Корреспонденту сайта «Страсти» удалось узнать у исполнительницы, поздравила ли она своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна и его новую девушку Мари Краймбрери с беременностью.

По словам Бузовой, она узнала об этом лишь через некоторое время, так как отдыхала в Таиланде и проводила отпуск без телефона и соцсетей. Во время беседы с журналистами певица воспользовалась моментом и поздравила будущих родителей с прекрасной новостью. Тем не менее Ольга не поняла, почему всех так интересует ее мнение.

«Я могу сказать одно, если это правда, то дети это всегда счастье. Я, конечно же, поздравляю ребят и желаю им всего самого лучшего. Личное общение мы прекратили еще давно, с того момента, как Дава пытался меня вернуть. После этого я поняла, что это действительно прошлое. Все, что я хотела сказать про прошлое, я уже сказала. В моем будущем ни ее, ни его нет», — заявила Бузова.