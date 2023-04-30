Ольга Бузова пошла на решительные действия ради беременности: неожиданный способ

Ольга Бузова поставила цель наладить личную жизнь и исполнить заветную мечту — забеременеть. К действиям певица решила прибегнуть прямо на светском мероприятии, которое она устроила в честь новой песни «Верни».

Событие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе и экс-солистка группы «Тату» Лена Катина. Бузова весь вечер уделяла внимание будущей матери и при каждом удобном случае трогала живот.

Поклонники предположили, что Бузова верит в суеверия. Примета гласит, что нужно подержаться за беременный живот, чтобы быстрее стать матерью, передает «7Дней.ru».

Сама же Бузова не отрицала, что хочет родить ребенка. Артистка отмечала, что планировала ребенка ещё в 25 лет, но жизнь распорядилась иначе.

Что касается суррогатного материнства, Бузова отказывается. По ее словам, ее организм здоров и готов самостоятельно выносить малыша.

«Но я уважаю выбор каждого, кто решился на это. Просто у меня другой путь, я еще верю», — рассказывала Бузова.

Ранее мы писали, что суд обязал Ольгу Бузову выплатить многотысячный долг по квартплате.