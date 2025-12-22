Телеведущая Лера Кудрявцева упала, повторив концертный трюк Сергея Лазарева

Лера Кудрявцева упала, повторив концертный трюк Сергея Лазарева. Певец показал ролик с телеведущей в соцсети.

Сергей Лазарев активно гастролирует по стране. В одном из концертных номеров артист долго кружится на сцене, останавливается, а затем продолжает петь. Лера решила повторить трюк экс-избранника, состоящий из 14 оборотов. Однако, сделав несколько шагов, телеведущая внезапно упала.

«Короче, Лазарев. Посмотрела, как ты там головой своей. Начинаю кружиться. Погнали! Пошла по второму кругу, уже с мотающейся головой. Русские не сдаются», — сказала Лера во время съемки видео.

Лазарев, в свою очередь, лаконично прокомментировал ролик: «Лерка не сдается».

К слову, поклонники певца, как и Кудрявцева, восхитились его возможностями. Одна из фанаток сделала публикацию с Сергеем, подписав ее с юмором.

«Дорогой Дедушка Мороз, хочу на Новый год вестибулярный аппарат, как у Лазарева», — высказалась она.

