«А что ты прикрываешь? Ой-ой-ой!»: Лазарев высмеял Кудрявцеву, ставшую брюнеткой

Певец Сергей Лазарев посмеялся над телеведущей Лерой Кудрявцевой, которая примерила на съемках шоу «Аватар» черный парик. Он заявил, что с темными волосами она выглядит моложе, но ненамного.

В соцсетях артисты опубликовали закадровые видео, в которых подшучивали друг над другом. Лазарев заснял коллегу в корсете с красными цветами и засмеялся, когда она попыталась прикрыться длинными черными волосами.

«А что ты прикрываешь? Ой-ой-ой! Боже! Ну неплохо, мне нравится! Хорошо! Как будто тебе 35. Так тебе 36, а сейчас выглядишь на 35», - пошутил Сергей.

Также певец назвал Леру «черненькой из Smash» и «повзрослевшей» Юлией Волковой из группы «Тату».

Отметим, что Кудрявцева и Лазарев несколько лет назад были парой. Поклонники ждали, что звезды поженятся, но певец так и не сделал телеведущей предложение. Однако даже после расставания они остались хорошими друзьями.

Ранее Сергей Лазарев высмеял Леру Кудрявцеву, которую «потянуло» на Прохора Шаляпина.