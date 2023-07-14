Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ее четырехлетняя дочь заболела в Болгарии

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в Болгарию с четырехлетней дочерью и матерью, но девочка заболела на курорте. Знаменитость полагает, что причина недомогания – ротавирусная инфекция.

Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Издание со ссылкой на ведущую рассказало, что дочь Кудрявцевой не первый раз сталкивается с болезнью на отдыхе. Из-за недуга дочери ведущая вынуждена сидеть с ней, чтобы присматривать за девочкой.

14 июля стало известно о госпитализации телеведущего, ученого Николая Дроздова. Его увезли на скорой накануне. Это подтвердила дочь Дроздова Елена.

По словам родственницы, врачи «вовремя приехали». В противном случае, считает она, «могло стать хуже», но все обошлось. Других подробностей она не привела. Точная причина госпитализации неизвестна: по одной из версий, у Дроздова начало падать зрение из-за сломанного зимой ребра, которое зацепило нерв.