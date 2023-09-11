Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как спит с молодым мужем-хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева откровенно рассказала, как спит со своим молодым мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. 52-летняя артистка призналась, что ей всегда довольно сложно устроиться в кровати, но она нашла способ. Так, она предпочитает в постели не надевать одежду, а также брать с собой подушку для беременных.

По словам Леры, она крайне беспокойно спит и может проснуться даже от того, как ее супруг просто переворачивается на другой бок. Чтобы решить эту проблему, она начала обкладывать себя подушками. Сейчас в ее кровати их целых три.

«У меня три подушки. Одна между ног. Вторая, на которой я лежу, и третья у меня под спиной, потому что я переворачиваюсь – у меня круговорот подушек», - поделилась Кудрявцева в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Второй секрет телеведущей для спокойного сна – это отсутствие пижамы. Если температура в квартире позволяет, она любит спать голой. А зимой, когда холодно, она надевает лишь короткую ночнушку.

Кроме того, как призналась Кудрявцева, она предпочитает кровати только традиционной формы. Например, круглые ей не нравятся.

«Дико неудобно. Нет угла, как-то ты по кругу вертишься. Подушка постоянно падала», - рассказала Лера.

Ранее бывший возлюбленной Кудрявцевой Сергей Лазарев пригласил ее на романтический ужин при свечах.