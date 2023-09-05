Певец Сергей Лазарев пригласил замужнюю Леру Кудрявцеву на ужин при свечах. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на личный блог артиста.

В соцсети Сергей поделился кадрами с Лерой и рассказал о свидании с ней. По словам Лазарева, он пригласил экс-избранницу на встречу «на трезвую голову». После этого певец навел камеру на спутницу и сделал ей комплемент.

«Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Люблю», — высказался Сергей.

В ответ на это телеведущая поблагодарила Лазарева за внимание и подаренные цветы. К слову, певец сделал все для того, чтобы угодить спутнице. Оказалось, что ужин при свечах сопровождали трогательные песни. Именно это в свое время так любила Кудрявцева.

«Все как ты любишь: музыканты поют, как в твоем детстве, юности», — пошутил артист над Лерой.

Напомним, что отношения Сергея и Леры закончились в 2012 году. Несмотря на это, знаменитостям удалось сохранить дружбу. Вот почему они нередко проводят время вместе.

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