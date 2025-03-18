Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на аферистов, укравших ее деньги

Лера Кудрявцева заявила, что стала жертвой мошенников. Телеведущая вышла на связь в своем Telegram-канале и рассказала о нейросети, из-за которой она потеряла деньги.

По словам знаменитости, она решила ради интереса воспользоваться нейросетью для обработки фотографий и по рекомендации перешла на сайт под названием «Фотобудка ИИ». Бот должен был обработать снимки с помощью искусственного интеллекта в заданной стилистике. Лера Кудрявцева оплатила услугу, но впоследствии с ее карты стали списывать деньги, а обработанных кадров она так и не получила.

«Наткнулась в Телеграме на аферистов. Зашла в фотобудку ИИ ради интереса. И теперь у меня списывают деньги», — пожаловалась телеведущая.

Как оказалось, Лера Кудрявцева перешла по ссылке, полученной от некого блогера Евы, но та предупреждала, что условия подписки изменились. Знаменитость вышла из себя и заявила, что ей некогда «разбираться с аферистами». Вместо этого она устроила антирекламу приложению в своем блоге, опубликовав ссылку на обманувшего ее бота.

«Ну у меня же времени много сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется аферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что?» — высказалась Лера Кудрявцева.

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