Актриса и певица Валерия Ланская неожиданно сообщила о новом статусе после расставания с женихом
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Певица и актриса Валерия Ланская посетила кинопремьеру в одиночестве и сообщила, что находится в новом статусе. Артистка кивнула головой, отвечая на вопрос, является ли она завидной невестой.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Журналисты интересовались, что происходит в личной жизни актрисы после того, как она разорвала помолвку с танцором Эдгаром Голосным. Кто завоевал сердце Ланской, она не стала говорить.
Еще летом 2023 года актриса собиралась замуж за танцора. Они познакомились, работая в театре, и вместе жили. Мужчина подарил Ланской помолвочное кольцо.
Однако позже Ланская разорвала помолвку, появилась информация о расставании певицы с Голосным. Некоторое время знаменитость не посещала светские мероприятия. До романа с Голосным Ланская была замужем за режиссером Станиславом Ивановым, у них есть сын.
Ранее Ланская рассказывала о возникновении у нее сахарного диабета во время беременности.