Актриса и певица Валерия Ланская неожиданно сообщила о новом статусе после расставания с женихом

Певица и актриса Валерия Ланская посетила кинопремьеру в одиночестве и сообщила, что находится в новом статусе. Артистка кивнула головой, отвечая на вопрос, является ли она завидной невестой.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Журналисты интересовались, что происходит в личной жизни актрисы после того, как она разорвала помолвку с танцором Эдгаром Голосным. Кто завоевал сердце Ланской, она не стала говорить.

Еще летом 2023 года актриса собиралась замуж за танцора. Они познакомились, работая в театре, и вместе жили. Мужчина подарил Ланской помолвочное кольцо.

Однако позже Ланская разорвала помолвку, появилась информация о расставании певицы с Голосным. Некоторое время знаменитость не посещала светские мероприятия. До романа с Голосным Ланская была замужем за режиссером Станиславом Ивановым, у них есть сын.

Ранее Ланская рассказывала о возникновении у нее сахарного диабета во время беременности.