Телеведущая Лариса Гузеева высмеяла мужчин за 50, ищущих молодых избранниц

Телеведущая Лариса Гузеева жестко «прошлась» по мужчинам за 50, ищущим себе молодых избранниц. В эфире шоу «Давай поженимся!» на Первом канале артистка заявила, что они пытаются ухватиться за «последний парус» и призвала девушек не тратить время на подобных ухажеров. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Героиня Cool Girl.

Недавно по Сети распространился фрагмент одного из выпусков «Давай поженимся!», героиней которого стала девушка, которая рассказала об отношениях с мужчиной за 50, когда ей самой было 23 года. Лариса Гузеева возмутилась такими откровениями. Телеведущая резко высказалась о возрастных представителях противоположного пола, «цепляющихся» за «последний шанс» в виде юных возлюбленных.

«В молодости кажется, что каждый новый возлюбленный будет интереснее предыдущего. А старче кажется, что это последний парус, поэтому если я сейчас его упущу, то поди знай: у меня будет потом еще раз блондинка из циркового шоу или нет? Поэтому он старался врать, чтобы Вас возле себя удержать. Вы сейчас у нас на программе, а ему-то куда деваться? Только на возрастную передачу», — заявила Лариса Гузеева.

На вопрос девушки о том, почему мужчины за 50 не достойны любви и отношений, актриса ответила не менее жестко. Лариса Гузеева призвала таких ухажеров «натираться землей» вместо того, чтобы проводить время с молодыми девушками. Пользователи Сети поддержали телеведущую в ее резких высказываниях, отметив, что с учетом современных тенденций она «как всегда попала в десятку».

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева сделала неожиданное признание о детях. Артистка высказалась о воспитании наследников фразой: «Вот бы сегодняшние мозги».