Телеведущая Лариса Гузеева должна налоговой более 1 млн рублей
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У ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой образовался долг перед ФНС. Артистка должна налоговой более 1 млн рублей.
По данным Telegram-канала «Светский хроник», сумма долга 65-летней знаменитости на сегодняшний день составляет чуть более 1 млн рублей.
У Ларисы Гузеевой есть ИП, которое специализируется на творческих видах деятельности.
Звезда «Жестокого романса» уже попадала в поле зрение налоговиков в 2023 году. Тогда были остановлены операции по двум банковским счетам телеведущей.
Сама Гузеева пока никак не прокомментировала информацию о наличии у нее задолженности.
Ранее актриса объяснила, почему со временем перестала сниматься в кино. Гузеева назвала всему виной свои комплексы.
Также мы писали, что уехавшая в Испанию спортсменка Елена Исинбаева задолжала по налогам 1,1 миллион рублей.