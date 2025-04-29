Спортсменка Елена Исинбаева задолжала по налогам 1,1 миллион рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Прыгунья с шестом Елена Исинбаева должна Федеральной налоговой службе 1,1 миллион рублей. Известно, что спортсменка не платит налоги еще с 2024 года. В прошлом году с нее взыскали 465 тысяч рублей задолженностей. Сейчас же эта сумма увеличилась вдвое.

Напомним, Елена Исинбаева живет за границей с 2023 года - спортсменка переехала в Испанию, на остров Тенерифе вместе с семьей. Испанские СМИ сообщали, что она владеет пентхаусом и двумя виллами.

Отметим, спортсменка является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Ранее мы писали о том, что Елена Исинбаева владеет двумя квартирами в Москве, стоимость которых оценивают в 130 миллионов рублей.