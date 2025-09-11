Телеведущая Ксения Бородина снялась в кино с Теоной и дочерью Оксаны Самойловой. Знаменитость показала закулисье проекта в соцсети.

Ксения Бородина получила известность как ведущая ТВ-проектов. Однако в 2025 году она решила раскрыть себя в новом амплуа — Бородина появилась на съемочной площадке как актриса. Ксения призналась, что играет главную роль, но уточнять название проекта не стала.

Как оказалось, Бородина снимается в кино с дочкой от Курбана Омарова. Также в проекте задействована наследница Оксаны Самойловой. Судя по всему, Теона и Лея играют киношных дочерей Ксении.

Бородина опубликовала снимок девочек в перерыве между съемками.

«Актрисы. В своем вагончике все съели, пришли к маме», — высказалась знаменитость.

