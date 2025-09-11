«Этот год был одним из самых счастливых»: телеведущая Анфиса Чехова поделилась новым фото в особый день

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый пост в соцсети, в котором рассказала историю отношений с женихом, Александром Златопольским. Пара отмечает годовщину со дня знакомства.

В своем личном блоге 47-летняя телеведущая поделилась фото с возлюбленным, сделанным в их первое совместное путешествие в Египет. В то время они еще не афишировали свой роман. А в конце августа этого года продюсер сделал звезде предложение. Сейчас пара планирует свадьбу.

Артистка также рассказала, как познакомилась с именитым женихом. Это случилось ровно год назад во время вручения премии журнала FB, мероприятие вела Чехова. Златопольский тогда стал «продюсером года».

«Так на сцене мы и познакомились. Этот год был одним из самых счастливых в моей жизни! Но первые несколько лет в начале отношений всегда счастливые», — написала Анфиса.

При этом телезвезда хочет не растерять прекрасные чувства, которые есть между ними.

«Я желаю нам сохранить нашу любовь и близость и пронести все эти чувства через годы, не растеряв, а приумножив. Поздравляю тебя, мой жених», — добавила Чехова.

К поздравлениям с годовщиной присоединились друзья Чеховой. «Ребята, поздравляю! Долгих лет», — написала Саша Савельева. «Как круто, что этот момент в записи. Поздравляю», — высказалась Елена Борщева.

