Телеведущая Ксения Бородина случайно впервые показала нового бойфренда

Телеведущая Ксения Бородина после развода стала скрывать личную жизнь, однако несколько месяцев назад все же раскрыла в интервью, что счастлива в новых отношениях. Показывать своего бойфренда звезда «Дома-2» не спешит, но недавно она все же случайно засветила его внешность в личном блоге.

Звезда социальных сетей опубликовала сторис из машины и сообщила, что отправилась вместе с возлюбленным в небольшое путешествие. Ксения сняла лобовое стекло, по всей видимости, не обратив внимания на то, что в приборной панели отразилось лицо ее молодого человека. Когда же она осознала свою ошибку, поспешила тут же удалить запись. Правда, скриншоты на тот момент уже разлетелись по Сети.