Телеведущая Ксения Бородина случайно впервые показала нового бойфренда
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Телеведущая Ксения Бородина после развода стала скрывать личную жизнь, однако несколько месяцев назад все же раскрыла в интервью, что счастлива в новых отношениях. Показывать своего бойфренда звезда «Дома-2» не спешит, но недавно она все же случайно засветила его внешность в личном блоге.
Звезда социальных сетей опубликовала сторис из машины и сообщила, что отправилась вместе с возлюбленным в небольшое путешествие. Ксения сняла лобовое стекло, по всей видимости, не обратив внимания на то, что в приборной панели отразилось лицо ее молодого человека. Когда же она осознала свою ошибку, поспешила тут же удалить запись. Правда, скриншоты на тот момент уже разлетелись по Сети.
Отметим, что Бородина не раскрывает личность избранника, но ее бывший муж Курбан Омаров заявляет, что она встречается с его бывшим лучшим другом. И судя по новому фото, это действительно так. Мужчина на снимке уж сильно похож на Трофима Симищенко. К слову, бизнесмен оборвал с ним все связи, когда узнал о его связи с экс-супругой.
Сама же Ксения признавалась, что в новых отношениях счастлива и замуж пока не торопится. В браке телеведущая уже была дважды, и обе попытки оказались неудачными. С Омаровым она развелась со скандалом, а с первым мужем Юрием Будаговым ей не удалось наладить общение после расставания. О его жизни теперь мало известно, однако недавно появилась информация, что он станет отцом в четвертый раз.