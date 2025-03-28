Телеведущая Ксения Бородина призналась, что сделала пластическую операцию

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что сделала пластическую операцию. По словам звезды соцсетей, на хирургическое вмешательство она решилась в молодости. Сейчас бы она уже не пошла на этот шаг.

Поклонники неоднократно пытались узнать у Ксении, меняла ли она когда-нибудь свою внешность. Провокационные вопросы блогерша не любит, поэтому всегда уходит от прямых ответов. Однако недавно она все же решила признаться – одна операция у нее все же была.

«Отрезать живот? Я никогда на это не решусь: боюсь наркоза. Все, что я успела сделать в молодости — это грудь. И молодец, что тогда решилась, сейчас бы никогда на это не пошла, потому что вижу, как тяжело даются всем эти операции с возрастом», - поделилась Бородина.

Также телеведущая подчеркнула, что всегда выступает за естественную красоту. Она не осуждает девушек, которые меняют внешность, но считает, что все должно выглядеть натурально. Например, сама бы Ксения никогда не сделала себе «лисьи глазки». Напомним, что за этим трендом последовали Виктория Боня и Дана Борисова.

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