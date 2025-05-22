Телеведущая Ксения Бородина пришла на музыкальную премию в парике с челкой

Телеведущая Ксения Бородина появилась на церемонии вручения музыкальной премии в необычном образе — в черном парике с густой челкой. Фото появились в соцсетях.

Наряд звезды сочетал классику и современный офисный стиль: удлиненный серый жакет, белая рубашка и черный галстук. Вместе с Бородиной на красной дорожке были ее жених, блогер Николай Сердюков, и дочери.

Отношения пары стали публичными в августе 2024 года, а уже 7 декабря того же года они объявили о помолвке. Телеведущая поделилась романтичными подробностями предложения: Сердюков сделал ей сюрприз во время ночной экскурсии в Эрмитаже и подарил кольцо с бриллиантом в форме сердца от ювелирного дома Graff стоимостью пять миллионов рублей.

Пока дата свадьбы остается в секрете. Бородина признается, что тщательно готовится к торжеству — хочет, чтобы оно было идеальным. Она планирует как минимум два свадебных образа и продумывает дресс-код для гостей, чтобы праздник получился стильным и гармоничным.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина сняла на видео строящийся дом в Дубае, в котором купила квартиру.