«Проезжаем мимо моей квартиры»: Ксения Бородина не стала скрывать недвижимость в Дубае

Блогер Ксения Бородина сняла на видео строящийся дом в Дубае, в котором купила квартиру. Недвижимость была приобретена в 2022 году, строительство до сих пор не закончено.

«Проезжаем мимо моей квартиры, которая строится», - рассказала Бородина на своей странице в соцсетях.

Небоскреб возведен, идут отделочные работы. Вполне вероятно, что ключи от квартиры Бородина получит в следующем году. Она не расстраивается, ведь стоимость недвижимости в Дубае увеличивается день за днем.

«Она здесь только растет. Все стоит невероятных денег», - рассказала блогер.

Бородина рассматривает возможность купить еще одну недвижимость в ОАЭ. Пока объект существует в макете.

Ранее сообщалось, что Бородина поставила камеры у 88-летней бабушки. У женщины проблемы с памятью, но от сиделки она отказывается.