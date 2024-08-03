Телеведущая Ксения Бородина показала лицо нового возлюбленного

Ксения Бородина подтвердила слухи о романе с участником шоу «Последний герой». Об этом стало известно из соцсетей знаменитости.

Телеведущая Ксения Бородина на протяжении недели выкладывала в соцсетях снимки с новым возлюбленным. Однако на кадрах были видны лишь части молодого человека Бородиной — руки, шея и так далее.

В Сети увидели сходство нового возлюбленного телеведущей с участником проекта «Последний герой» Николаем Сердюковым. О том, что Бородина влюблена в него, говорило еще и то, что она отдала личный иммунитет Сердюкову на шоу.

Теперь же ведущая решила не скрывать лицо возлюбленного и выложила совместный снимок, который подтвердил домыслы подписчиков.

«Я в тебе нашел абсолютно все», — подписала кадр она, процитировав строчку из песни.