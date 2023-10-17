Телеведущая Ксения Бородина назвала четыре лучших страны для отдыха

Телеведущая Ксения Бородина, принимающая участие в съемках нового сезона шоу «Последний герой», составила свой персональный топ лучших стран для отдыха. По ее мнению, самый комфортный отпуск можно провести в Турции, Дубае, Таиланде и Италии.

Звезда не стала конкретизировать, какие именно курорты в перечисленных странах следует выбирать, но заверила своих подписчиков в соцсети, что они точно не пожалеют, если прислушаются к ее рекомендациям, сообщает «Газета.Ru».

В настоящее время Бородина находится в Таиланде на съемках телешоу «Последний герой». Она уже неоднократно жаловалась на тяжелые условия пребывания. Так, в один из вечеров звезду покусали песчаные мухи, после чего у нее началась сильная аллергическая реакция.

Ранее Бородина призналась, что условия экстремального проекта отличаются от ее привычной жизни. Ведущая уточнила, что находится на острове, где на каждом шагу можно встретить «незваных гостей», которые держат ее в ужасе. Звезду напугали сидящие в номере отеля жабы. А в один из дней рядом с кроватью она обнаружила ящерицу. Кроме того, по пути на съемочную площадку дорогу Бородиной перебежал скорпион.