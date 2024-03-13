Телеведущая Ксения Алферова поздравила мать Ирину с 73-летием танцами

Телеведущая Ксения Алферова поздравила мать Ирину с 73-летием публичными танцами. Роликом она поделилась в личном микроблоге.

Народная артистка РФ Ирина Алферова отмечает свой день рождения. Коллеги, родные и поклонники пишут ей пожелания и отмечают, что она невероятно молодо выглядит. Ксения обратилась к имениннице через соцсети и призналась, что считает ее лучшей матерью на свете.

«Она научила меня многому: научила держать в чистоте свою душу, показала, что такое женское достоинство и как важно его сохранять в любой ситуации. У мамы очень красивые и нежные руки и такой убаюкивающий, непередаваемый, бархатный голос. А как она вкусно готовит. А как заразительно хохочет. А как красиво танцует», – поделилась ведущая.

Ксения добавила, что у ее мамы большая и добрая душа. Она отметила, что фанаты должны об этом знать, ведь родительница делится хорошим настроением со всеми вокруг. На кадрах женщины танцуют и улыбаются, а Ксения в какой-то момент нежно обнимает Ирину.

Напомним, что отцом Ксении является болгарский дипломат Бойко Гюров, с которым Ирина рассталась, когда дочери было всего два года. После этого она закрутила роман с Александром Абдуловым, а в 1976 году отправилась с ним к алтарю. Актер удочерил Ксению, но развода все равно не удалось избежать. Женщина рассказывала, что это произошло из-за измен знаменитости.

Ранее мы писали о том, что певица Светлана Лобода поздравила мать с 67-летием и опубликовала совместное фото.