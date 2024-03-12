Светлана Лобода поздравила мать с 67-летием и опубликовала совместное фото

Напомним, Лобода уехала из России и вывезла родных с территории Украины. Переезд непросто дался ее дочерям: девочки спрашивали об этом, тем более, что в Москве у старшей из них остались друзья. С отъездом певица лишилась больших заработков – раньше ее гонорары составляли 150-200 млн рублей.

В феврале стало известно, что налоговая ликвидировала бизнес Лободы в России. Компания артистки прекратила деятельность 2 февраля, это связано с окончанием срока действия документа, который подтверждал право певицы временно или постоянно проживать в стране.

Рэпер Олег Влади обвинял исполнительницу в мошенничестве и подделке документов на песню «А может, к черту любовь», чтобы лишить его прав на хит.