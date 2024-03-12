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Опубликовано 12 марта 2024, 19:21
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Светлана Лобода поздравила мать с 67-летием и опубликовала совместное фото

Светлана Лобода поздравила мать с 67-летием и опубликовала совместное фото

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Светлана Лобода поздравила мать Наталью с 67-летием. В день ее рождения артистка опубликовала совместное фото в соцсетях.

Лобода написала в соцсетях: «Моя мамулечка! С днем рождения тебя. Любим тебя очень».

Светлана Лобода

Светлана Лобода

© lobodaofficial/Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Лобода уехала из России и вывезла родных с территории Украины. Переезд непросто дался ее дочерям: девочки спрашивали об этом, тем более, что в Москве у старшей из них остались друзья. С отъездом певица лишилась больших заработков – раньше ее гонорары составляли 150-200 млн рублей.

В феврале стало известно, что налоговая ликвидировала бизнес Лободы в России. Компания артистки прекратила деятельность 2 февраля, это связано с окончанием срока действия документа, который подтверждал право певицы временно или постоянно проживать в стране.

Рэпер Олег Влади обвинял исполнительницу в мошенничестве и подделке документов на песню «А может, к черту любовь», чтобы лишить его прав на хит.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Светлана Лобода
мать
фото