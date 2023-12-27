Телеведущая Эвелина Бледанс рассказала о попытках изнасилования

Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что ее пытались изнасиловать. Подробностей она раскрывать не стала, но отметила, что пережила много страшных моментов.

В личном блоге артистка поделилась, что нашумевший сериал «Слово пацана» буквально показал ее юность. По ее словам, когда она смотрела серии, то вспоминала ужасы, через которые прошла много лет назад. Эвелина рассказала, что «погрузилась» в те годы, когда к ней, эффектной девушке, было повышенное внимание на улицах.

Бледанс призналась, что ее внешность не всегда «играла ей на руку». Раньше из-за нее она попадала в неприятности. Например, как и героиня сериала Айгуль, которую сыграла Анна Пересильд, она могла пережить изнасилование. Но этого, к счастью, не произошло.

«Девушкой я всегда была яркой, так что и нож, и пистолет, и попытки изнасилования в моей жизни, к сожалению, случались. Но спасибо моему ангелу-хранителю, он всегда выносил меня на своем крыле», - поделилась Эвелина.

Напомним, что детство и юность Бледанс провела в Ялте. В Санкт-Петербург она уехала только в 21 год, чтобы поступать на актерский факультет ЛГИТМиКа. Тем не менее, малую Родину телеведущая по-прежнему ценит и не забывает о ней.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, как распознает настоящих мужчин.