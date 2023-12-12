Актриса Эвелина Бледанс рассказала, как распознает настоящих мужчин

Известная актриса Эвелина Бледанс объяснила, какие качества определяют настоящего мужчину. Об этом пишет aif.ru.

Как считает артистка, современный мужчина должен уметь держать в руках не только компьютерную мышку или ручку, но и, например, молоток. Звезда отметила, что настоящий мужчина обязан уметь «забить гвоздь». Она добавила, что является хорошей хозяйкой, поэтому ей важно знать, что ее избранник тоже умел что-то сделать сам, а не вызывал мастера в любой ситуации.

Помимо этого, Бледанс подчеркнула, что положительно отреагировала на новость о том, что Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о возвращении в школы уроков труда. Актриса выразила уверенность в том, что современный школьник нуждается в уроках труда.

«Поэтому я абсолютно счастлива, что все возвращается. Потому что девочки должны уметь готовить, а мальчики должны уметь забить гвоздь», - сказала Бледанс.

Ранее 54-летняя Эвелина Бледанс призналась, что готова родить от певца Григория Лепса.