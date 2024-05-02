Телеведущая Эльвира Фазлиева рассказала, как живет после смерти дочери и замерзшей беременности

Телеведущая Эльвира Фазлиева, которая похоронила дочь и пережила замерзшую беременность за последние 4 года, заявила, что все-таки хочет родить ребенка. После случившегося она говорила о том, что оставит попытки стать матерью, но спустя время забрала свои слова назад.

О том, что журналистка лишилась еще не появившегося на свет малыша, стало известно в апреле текущего года. Это был тяжелый удар для женщины, так как ей было непросто вновь зачать после смерти маленькой дочери Аиды. Напомним, что она погибла в результате несчастного случая.

По признанию Эльвиры, сейчас она чувствует себя лучше, ей помогают отвлекаться работа и близкие. Теперь она понимает, что разбрасывалась громкими заявлениями, когда только узнала о замерзшей беременности. В частности, она говорила о том, что больше не хочет детей.

«Сейчас, спустя какое-то время, я понимаю, что сказала ужасную глупость. Я беру свои слова обратно, я очень хочу детей. Сейчас рождение ребенка для меня — самое желанное», - заявила Фазлиева в беседе с сайтом StarHit.

Телеведущая рассказала, что ей оказали поддержку многие люди. С ней рядом были мама, друзья, а также теплые слова ей писали в социальных сетях подписчики.

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