Телеведущая Елена Старостина пожаловалась на мошенников, рассылающих ее фото. Об этом сообщает mk.ru.

Ведущая ток-шоу «Принцип домино» Елена Старостина рассказала, что столкнулась с мошенниками в Сети. Под одним из ее фото в соцсетях неизвестный мужчина написал, что знаменитость, якобы, его обманула. Старостина заблокировала пользователя и забыла про него.

Спустя некоторое время пользователь написал в личные сообщения подруге Старостиной и объяснил, что обманным путем кто-то под именем телеведущей выманил у него деньги.

«Оказалось, что этого мужчину с странички, где опубликованы мои фотографии, развели на деньги — на три тысячи долларов», — рассказала знаменитость.

По словам Старостиной, ей удалось найти более 20 аккаунтов в соцсетях, которые пользовались ее фотографиями.

«Я так понимаю, что мошенники за мной следили полтора года. Потому что в переписке, которую египтянин отправил Оле, присутствуют фотографии, которые я давно публиковала в сторис, когда мне делали косметическую процедуру плазмолифлинг», — объяснила она.

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