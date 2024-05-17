Актриса Елена Старостина на 60-летие исполнила танец на пилоне

Актриса Елена Старостина решила необычным образом провести день рождения и отправилась на занятие по танцам на пилоне. Отметим, что звезде сериалов исполнилось 60 лет.

Экс-ведущая шоу «Принцип домино» призналась, что номером на каблуках и в мини-юбке решила проверить свои способности. Оказалось, что с пилоном она знакома уже десять лет, но танцевать на нем ей никогда не приходилось. В юбилей артистка решила это исправить.

«Это очень красиво и впечатляюще. Кто еще так может в свои 60? Жизнь прекрасна», - цитирует слова Старостиной Woman.ru.

К слову, в свои годы актриса может похвастаться отличной растяжкой, не уступающей балерине Анастасии Волочковой. Так, она легко садится на шпагат и даже может держать позицию на весу, будучи на пилоне.

Отметим, что спортом Елена занималась всю свою жизнь. Но шест ее заинтересовал только относительно недавно, когда она наткнулась на фото и видео 70-летней китаянки, которая делала силовые упражнения на пилоне. Тогда актриса решила тоже попробовать, и это ее затянуло.

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