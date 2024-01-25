Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV 2024: что уже известно

22 мая 2024 года в Москве в «Крокус Сити Холле» состоится Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Это грандиозное событие в мире музыки — церемония, свободная от стереотипов, искренняя и честная.

«Миссия Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV — стать связующим звеном между зрителями и огромным миром музыки, сделать его ближе к аудитории, как никогда, пропагандируя открытость и искренность», — отметил генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

Основным мотивом Премии в 2024 году станет белый цвет — символ чистоты, мира, искренности и взаимной поддержки — один из цветов российского флага.

«В этом году даже цвет традиционной статуэтки Премии, самовара, изменится: он станет белым — как символ светлой силы, благотворительности и искренности», — подчеркнул Михаил Богомолов.

Белый цвет будет представлен как в оформлении церемонии, которая в этом году станет единым пространством, так и в дресс-коде, важным элементом которого будет сотрудничество с российскими дизайнерами, которые станут полноценными участниками события.

Участниками Премии телеканала RU.TV в 2024 году станут Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Елена Север, Клава Кока, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Мот, Владимир Пресняков, Seville и многие другие артисты.

Выбирать лауреатов Премии телеканала RU.TV 2024 будут зрители. До 22 марта каждый может предложить своих номинантов в номинациях, представленных на сайте, из которых и будет составлен шорт-лист претендентов на заветную статуэтку.

Телеканал RU.TV поддерживал и поддерживает традиционные российские ценности. 2024 год объявлен Годом Семьи — это также найдет отражение в будущей церемонии в специальной номинации «Семья Года».

Русский музыкальный Телеканал RU.TV — крупнейший кабельный музыкальный телеканал в стране, входит в состав холдинга «Русская Медиагруппа» и насчитывает 28,2 миллионов телезрителей по всей России. RU.TV вносит огромный вклад в развитие русской музыки и всей российской музыкальной культуры.