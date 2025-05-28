Телеведущая Елена Николаева побрила сына налысо и сравнила с тибетским монахом

Телеведущая Елена Николаева рассказала, что побрила сына налысо. Она сравнила наследника с тибетским монахом и опубликовала его фотографии в соцсетях.

Избранница бизнесмена Игоря Вдовина активно делится подробностями жизни своей семьи и рассказывает о детях. Она призналась, что забрала сына из детского сада пораньше и отправилась с ним гулять. Елена объяснила, почему мальчик на фото лысый.

«Моя работа, побрили за компанию с младшим Ромкой. Вот вам лайфхак: побрейте детей налысо и получите детей абсолютно новых и очень забавных. Сандер похож на тибетского монаха, а Ромка — на великолепное идеальное яйцо», — рассказала Николаева.

Напомним, что телеведущая замужем за бывшим возлюбленным балерины Анастасии Волочковой. Они познакомились в 2017 году, а через три года отправились в загс. Она хвалит супруга и говорит, что таких мужчин должно быть больше.

У Вдовина есть также дочь Ариадна, которую ему родила Волочкова. Не так давно девушка устроила свадебное торжество со своим женихом. Но Николаева раскрыла, что на самом деле пара не была в загсе.

Ранее мы писали о том, что Анастасия разозлилась по этому поводу и обругала телеведущую. Она посоветовала ей заниматься своими детьми.