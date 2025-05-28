«Хочется как у мамы и папы»: Волочкова объяснила, почему дочь так и не пошла с женихом в загс

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему ее дочь Ариадна так и не пошла со своим женихом в загс. Они устраивали свадебное торжество, но официально так и не расписались. Звезда считает, что наследница повторяет ее путь. Кроме того, женщина обругала нынешнюю жену экс-мужа, которая раскрыла тайну. Об этом сообщает StarHit.

Поклонники были уверены, что влюбленные узаконили отношения. Но новая жена отца Ариадны заявила, что пара не была в загсе, а только планирует поход туда. Но, по словам близких, они обвенчались.

Анастасия не стала опровергать эту информацию и объяснила поведение молодых.

«Возможно, Ариадна повторяет мой путь с этими отсутствиями штампов. Наша свадьба с бывшим мужем (Игорем Вдовиным, — прим. ред.) была свадьбой века. Она прошла с невероятным размахом», – поделилась артистка.

Она заявила, что тогда у них было роскошное торжество без штампа в паспорте. По словам Волочковой, она сама так захотела.

«Это была свобода, это были пять прекрасных лет жизни, любви радости. Это их дело — ставить штампы или нет», – считает звезда.

Анастасия не упустила возможность высказаться и о нынешнем браке Вдовина.

«Это же прекрасно, что ей хочется, как у мамы и папы, а не как у жены моего бывшего мужа, потому что там копировать нечего! Там пожалеть только можно! Если бы у человека было все в порядке, то она не лезла бы к нам, не пиарилась бы за счет моего имени», — возмутилась балерина.

Звезда также выразила непонимание, почему Елена говорит о ее дочери. Она считает, что женщину должны заботить ее дети.

«Жена моего бывшего мужа — это погоняла на всю жизнь к ней прилепится, потому что у нее нет своего имени, она прицепилась к моей фамилии. Пусть сидят тихо, молчат в тряпочку, занимаются своей жизнью и не лезут в жизнь мою и моей дочери», – добавила балерина.

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