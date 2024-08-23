«Никакого отношения к весу не имеют»: Елена Малышева высмеяла нейропсихолога на конференции по ожирению

Телеведущая и врач Елена Малышева устроила скандал с участницей конференции на тему ожирения и заявила, что мужчины любят стройных женщин.

Недовольство звезды вызвало заявление нейропсихолога Олеси Кирасовой о том, что часто люди переедают из-за невротического состояния и пояснила, что невроз — это замещающее поведение.

«У человека есть проблема, которую он сам решить не может. И как он думает? Пойду-ка я съем булочку. Причем и дома вроде бы нормально — я рисую общую схему невроза. Потом, когда начинаю выяснять, оказывается, что человек недоволен жизнью. И у него могут присутствовать разные виды насилия: сексуального, психологического…», — приводит mk.ru слова специалиста.

В этот момент Кирасову перебила Малышева и с сарказмом заявила: «Ой, я тут же растаю, я стану красуней». После своих слов телеврач подчеркнула, что ей неловко, но она все же продолжит.

«Исследования медицины последних лет говорят о том, что психологические рассказы о пятом, о десятом никакого отношения к весу не имеют», — авторитетно заявила Малышева, не позволяя вступить в диалог нейропсихологу.

Она также отметила, что является единственным реальным врачом среди присутствующих на конференции.

Ранее Елена Малышева раскрыла секрет своего похудения. 63-летняя телеведущая призналась, что ради идеальной фигуры готова согласиться на использование инновационных методов снижения веса в виде любых безопасных препаратов.