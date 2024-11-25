Телеведущая Елена Малышева сообщила о госпитализации 91-летней матери

Телеведущая Елена Малышева призналась, что ее 91-летнюю маму вновь доставили в больницу. Подробностей она предпочла не раскрывать.

Состояние здоровья Галины Александровны стало ухудшаться в прошлом году. Раньше она хоть и передвигалась на ходунках, но жила одна и могла сама о себе позаботиться. Но возраст начал давать о себе знать.

Малышева делилась, что очень переживает за маму. Она старается проводить как можно больше времени вместе с ней и надеется, что Галина Александровна сможет поправиться и еще пожить.

«Моя мамочка в больнице. Но она жива! И это огромное счастье! Она по-прежнему бесконечно любит нас – своих детей, любит своих внуков, любит правнуков», - рассказала Малышева.

Напомним, что отец телеведущей умер в 2009 году. И хоть уже прошло 15 лет, Галина Александровна по-прежнему по нему сильно скучает. По словам Елены, когда мама говорит о нем, то она начинает плакать.

«Просто живи, моя милая и самая лучшая на свете мамочка!» - обратилась к маме Малышева.

Ранее Елена Малышева выступила против врачей-блогеров.