Телеведущая Елена Малышева пообещала помочь ставшей вдовой Диане Гурцкой

21 мая общественность потрясла новость о неожиданной смерти Петра Кучеренко - замминистра науки и высшего образования, а также мужа Дианы Гурцкой. Известно, что 46-летний чиновник возвращался из командировки в Москву, но в самолете ему стало плохо. Капитан экстренно приземлился в Минеральных Водах. Однако, несмотря на усилия медиков, он все-таки скончался.

Поверить в произошедшее трудно не только родным Петра, но и его друзьям, которые даже не замечали, что у него были какие-то проблемы со здоровьем. Близка с Кучеренко была и телеведущая Елена Малышева. Она выразила свои соболезнования и отметила, что он был чутким, добрым и в целом удивительным человеком.

Теледоктор подчеркнула, что намерена всеми силами помогать вдове Диане Гурцкой, оказывать ей необходимую поддержку. По словам Малышевой, у артистки с Петром был образцовый брак, который отличался крепостью. Отметим, что они были женаты с 2005 года, а с 2007 вместе воспитывали сына Константина.

Сама Диана признавалась, что секрет ее счастливого брака прост – они с мужем просто понимают и ценят друг друга. Она утверждала, что супруг всегда осыпал ее комплиментами и признавался в любви, несмотря на то, что они женаты уже много лет. Пара мечтала родить еще одного ребенка, но не получилось.

На данный момент Гурцкая не выходит на связь, а ее близкие сообщают, что она не может справиться с горем. Они попросили на какое-то время оставить ее в покое, чтобы она смогла справиться с трагедией.

Ранее подруга семьи раскрыла подробности семейных отношений Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко.