Мать крестника супруга Дианы Гурцкой раскрыла их семейные отношения

Семью певицы Дианы Гурцкой настигла трагедия — в самолете умер ее супруг, 46-летний Пётр Кучеренко. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ.

Пиар-директор и по совместительству близкая подруга Анна Исаева рассказала, каким был Пётр, проживший 18 лет в браке с Гурцкой. Девушка назвала Кучеренко смелым, добрым и благороднейшим человеком, который любил Диану безусловной любовью.

«Все знают, что у Дианы непростая судьба. И вот так вот влюбиться и пронести через годы благородно это чувство не каждому дано. Это означает, что он был внутренне правильный человек, который не побоялся трудностей в браке, не побоялся обсуждений», — объяснила Исаева.

Вспоминая Кучеренко теплыми словами, Исаева упомянула, что он был крестным ее сына Филиппа, пишет mk.ru.

«И, кстати, он был и требовательным, мог совершенно спокойно участвовать в обсуждении каких-то рабочих процессов, что-то подсказывать», — добавила девушка.

Исаева призналась, что Пётр всегда много работал, поэтому многие связывают его смерть с трудоголизмом.

«Он всегда говорил, что надо много учиться. Я это запомнила. Мне врезался в память наш разговор, когда он говорил, что надо обретать параллельно разные профессии, оканчивать институты», — заключила Исаева.

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