Телеведущая Елена Малышева перебралась в Америку

Бессменную телеведущую известного шоу «Жить здорово» Елену Малышеву внезапно обнаружили в Нью-Йорке.

На коротком видео-фрагменте, стремительно набирающем популярность в Сети, можно увидеть, как ведущая пересекает дорогу по пешеходному переходу, держа в руках только что купленные в магазине вещи.

Присутствие 62-летней теледивы в «Большом Яблоке» вряд ли можно назвать случайным. Как сообщает издание StarHit, Елена Васильевна обладает элитным особнякам неподалёку от мегаполиса.

Стоимость недвижимости оценивается около 7 000 000 $.

Кроме того, Малышева приобрела роскошные квартиры для своих детей. Площадь каждой, по некоторым данным, составляет 110 квадратных метров. Ранее портал «Страсти.ru» писал о «ляпах», которые позволяет себе допускать знаменитая ведущая в эфирах. Многие из них непосредственно связаны со спецификой передачи – здоровьем. Это, в свою очередь, вызывает недоумение у зрителей шоу.