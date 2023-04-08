«Что вы несете?»: Елену Малышеву выгоняют с эфира
Елене Малышевой грозит увольнение: терпение зрителей на исходе.
Фото: Starface.ru
Елена Малышева давно зарекомендовала себя как бессменная ведущая передачи «Жить здорово». Однако в последнее время знаменитость сталкивается с потоком критики. Дело в том, что поклонники уличили ее в непозволительных «ляпах», которые могут привести к проблемам со здоровьем, передает Экспресс газета.
В одном из выпусков Малышева рассказывала о наращивании ресниц и отметила, что девочки лежат в составе для ламинирования два часа.
«Что вы несете?», — не выдержал один из интернет-пользователей.
Комментаторы рассказали, что процедура в целом занимает два часа. Но, если столько времени держать ресницы в составе, их можно с легкостью лишиться.
Также поклонники передачи негодуют, что Малышева уделяет много выпусков теме секса. Ведущую обвиняли в излишней вульгарности и разрушении духовных ценностей.
Теперь разгневанные зрители требуют увольнения Малышевой, обвиняя ее в лицемерии и хитрости.
Ранее мы писали, что Елена Малышева устроила дебош на съемках шоу.