«Что вы несете?»: Елену Малышеву выгоняют с эфира

Елена Малышева давно зарекомендовала себя как бессменная ведущая передачи «Жить здорово». Однако в последнее время знаменитость сталкивается с потоком критики. Дело в том, что поклонники уличили ее в непозволительных «ляпах», которые могут привести к проблемам со здоровьем, передает Экспресс газета.

В одном из выпусков Малышева рассказывала о наращивании ресниц и отметила, что девочки лежат в составе для ламинирования два часа.

«Что вы несете?», — не выдержал один из интернет-пользователей.

Комментаторы рассказали, что процедура в целом занимает два часа. Но, если столько времени держать ресницы в составе, их можно с легкостью лишиться.

Также поклонники передачи негодуют, что Малышева уделяет много выпусков теме секса. Ведущую обвиняли в излишней вульгарности и разрушении духовных ценностей.

Теперь разгневанные зрители требуют увольнения Малышевой, обвиняя ее в лицемерии и хитрости.

Ранее мы писали, что Елена Малышева устроила дебош на съемках шоу.