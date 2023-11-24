Телеведущая Елена Летучая зарабатывала на «Ревизорро» по 5 миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В декабре 2023 года Летучая отметит юбилей. В честь этого события гендиректор телеканала «Пятница!» рассказал, как Елена попала в шоу, подарившее ей славу.

Николай Картозия заявил, что он провел серьезный кастинг на роль ведущей. Всего было более двухсот кандидаток. Пробы посетили стюардессы, учителя и даже «королева красоты из школы милиции», однако ни одна из них не впечатлила Николая. Когда Картозия отчаялся, то продюсер шоу предложил ему попробовать Елену. На тот момент она была редактором и получала 50 тысяч рублей в месяц. По воспоминаниям Николая, Летучая была «отчаянно смелой», поэтому ее утвердили на роль ведущей.

«От 50 тысяч до 5 миллионов за сезон. На Лену работали все службы канала. За эти годы мы вложили в ее раскрутку почти 2 миллиона долларов», — сообщил Николай.

Ранее телеведущая Елена Летучая рассказала, что ей с мужем одобрили визы США на 3 года. Подробности смотрите в этой статье.