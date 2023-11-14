Телеведущая Елена Летучая сообщила, что ей с мужем одобрили визы США на 3 года. Об этом информирует издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Ни для кого не секрет, что Елена часто путешествует. На данный момент телеведущая вместе с избранником находится на острове Маврикий. Как выяснилось, совсем скоро пара вновь сменит локацию.

В личном блоге Летучая поделилась фото, на котором она показывает паспорт с американской визой. «Хотим поделиться комической новостью: нам одобрили визы США на три года. Очень переживали, что в связи с непростой ситуацией лучше совсем не подаваться», — высказалась знаменитость.

Летучая отметила, что ее знакомые помогли решить вопрос. Также Елена заявила, что не собирается уезжать из России.

«Для особо умных уточню, что мы не собираемся уезжать из России. Мы любим путешествовать», — резюмировала телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Елена Летучая подверглась нападению на съемках в Мексике. Подробности смотрите в этой статье.