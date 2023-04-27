«Я не видела, кто это был»: Елена Летучая подверглась нападению на съемках в Мексике

Художественный руководитель Высшей школы телевидения «Останкино», телеведущая Елена Летучая подверглась нападению неизвестного существа.

Случилось это в 2013 году в Мексике, где Летучая принимала участие в съемках шоу «Каникулы в Мексике».

В интервью YouTube-каналу «Ключ» Елена Александровна вспоминает, как почувствовала боль в ухе, но сначала не придала этому значения. Затем боль усилилась, и два дня продюсер страдала и мучалась, пока не догадалась обратиться к врачу.

«Меня сразу в скорую забрали и сказали, что у меня какое-то там чудо-юдо. Вытащили. Сказали, три месяца пить какие-то таблетки».

Газета.Ru, сообщает, что речь, видимо, идет о некоем ядовитом насекомом, которое, залетев в ухо к женщине, не смогло выбраться и начало разлагаться. Это привело к интоксикации.

Сама телеведущая шутит, что временами ощущала себя героиней блокбастера Ридли Скотта «Чужой».