«Сделали серьезную операцию»: Елена Летучая раскрыла подробности травмы ноги

Телеведущая Елена Летучая рассказала, как чувствует себя после серьезной операции на ноге. Она призналась, что ее состояние прекрасное, но ей все равно придется некоторое время передвигаться на костылях.

В беседе с Telegram-каналом «Звездач» Елена поделилась, что пострадала во время путешествия на остров Сокотра. Ей пришлось согласиться на хирургическое вмешательство. Однако сейчас все уже хорошо.

«Мне сделали серьезную операцию, надеюсь, она приведет мою ногу в порядок. Я выхожу сейчас на своих гламурных костылях и все предписания врача выполняю безусловно», - рассказала Летучая.

По словам телеведущей, постельный режим ей не прописывали, поэтому она и не пропускает светские мероприятия. В ближайшие дни она собирается выйти на красную дорожку ММКФ.

«Чувствую себя прекрасно!» - поделилась Елена.

К слову, до Летучей гламурными костылями хвасталась телеведущая Лера Кудрявцева, которая травмировалась во время репетиции телевизионного шоу. Некоторое время ей пришлось побыть на больничном, но сейчас она уже вновь вернулась к работе.

Ранее Елена Летучая потратила несколько миллионов рублей на отпуск на Мальдивах.