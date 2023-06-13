Телеведущая Елена Ханга отвергла предложение Насти Ивлеевой об обнаженной съемке для Playboy

В одном из интервью телеведущая Елена Ханга рассказала, что блогер Настя Ивлеева предлагала ей участие в откровенной съемке для популярного мужского журнала.

Об этом сообщает Lenta.Ru.

Ханга также добавила, что предложение поступило ей в 2022 году. 61-летняя ведущая была возмущена и отказалась.

«Вы вот себе представляете, как это будет? Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит? Если до этого там какие-то шансы были, то после этого… Та-да! А вот и я, не ждали? Любуйтесь. При всем моем, да?» — ответила телеведущая.

Через некоторое время ведущей позвонил продюсер журнала. Тогда они смогли договориться о съемке «со спины», однако перед тем как принять предложение звезда решила посоветоваться с близкими.

Муж Елены отреагировал категорично, в следствие чего Ханга отказалась от предложения.

Напомним, телеведущая замужем за российским политологом Игорем Минтусовым с 2002 года. Пара воспитывает общую дочь. Наиболее успешные проекты звезды: «Про это», «Время жить» и «Принцип домино».

Ранее мы писали, в каком откровенном наряде вышла в свет жена Александра Цекало.