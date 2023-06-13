НАШ ШОУБИЗ
21:01, 13 июня 2023
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Телеведущая Елена Ханга отвергла предложение Насти Ивлеевой об обнаженной съемке для Playboy

Блогер Настя Ивлеева попросила телеведущую Елену Хангу сняться обнаженной для Playboy.

Телеведущая Елена Ханга отвергла предложение Насти Ивлеевой об обнаженной съемке для Playboy

Фото: Plotnikov Valery/East News

В одном из интервью телеведущая Елена Ханга рассказала, что блогер Настя Ивлеева предлагала ей участие в откровенной съемке для популярного мужского журнала.

Об этом сообщает Lenta.Ru.

Ханга также добавила, что предложение поступило ей в 2022 году. 61-летняя ведущая была возмущена и отказалась.

«Вы вот себе представляете, как это будет? Вы понимаете, что ваш журнал точно никто не купит? Если до этого там какие-то шансы были, то после этого… Та-да! А вот и я, не ждали? Любуйтесь. При всем моем, да?» — ответила телеведущая.

Через некоторое время ведущей позвонил продюсер журнала. Тогда они смогли договориться о съемке «со спины», однако перед тем как принять предложение звезда решила посоветоваться с близкими.

Муж Елены отреагировал категорично, в следствие чего Ханга отказалась от предложения.

Напомним, телеведущая замужем за российским политологом Игорем Минтусовым с 2002 года. Пара воспитывает общую дочь. Наиболее успешные проекты звезды: «Про это», «Время жить» и «Принцип домино».

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