НАШ ШОУБИЗ
13:45, 10 июня 2023
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Грудь вываливается: жена Цекало вышла в свет в откровенном наряде

Молодая жена Цекало прогуливалась по улицам, обнажив половинку груди.

Молодая жена продюсера Александра Цекало в летний день вышла прогуляться по улицам Лос-Анджелеса, где проживает с мужем. Однако выбрала для прогулки Дарина Эрвин неожиданно откровенный наряд.

Кадры в новом образе Эрвин выложила сама в свой блог. На них видно, что девушка одета в обтягивающую юбку-маски и «голый» топ, обнаживший низ груди.

Сексуальность образу придает то, что Эрвин решила обойтись без бюстгальтера. Грудь вываливает снизу, однако удерживается лишь тканью.

«Нормализирую возможность говорить, не вкладывая в это никакой смысл», — написала Эрвин под своим фото.

Ранее мы писали, что Александра Цекало поздравляют с пополнением.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
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