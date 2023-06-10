13:45, 10 июня 2023
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Грудь вываливается: жена Цекало вышла в свет в откровенном наряде
Молодая жена Цекало прогуливалась по улицам, обнажив половинку груди.
Молодая жена продюсера Александра Цекало в летний день вышла прогуляться по улицам Лос-Анджелеса, где проживает с мужем. Однако выбрала для прогулки Дарина Эрвин неожиданно откровенный наряд.
Кадры в новом образе Эрвин выложила сама в свой блог. На них видно, что девушка одета в обтягивающую юбку-маски и «голый» топ, обнаживший низ груди.
Сексуальность образу придает то, что Эрвин решила обойтись без бюстгальтера. Грудь вываливает снизу, однако удерживается лишь тканью.
«Нормализирую возможность говорить, не вкладывая в это никакой смысл», — написала Эрвин под своим фото.
Ранее мы писали, что Александра Цекало поздравляют с пополнением.