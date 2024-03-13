Телеведущая Елена Ханга опубликовала редкий снимок с дочерью в своих соцсетях.

Елена Ханга поделилась мыслями об участии звездных детей в различных конкурсах на телевидении. Поводом для этого стали сразу несколько наследников знаменитостей, которые стали участниками «Новой фабрики звезд».

По мнению телеведущей, детям звезд нелегко участвовать в подобных шоу из-за завышенных ожиданий аудитории и постоянного сравнения с успешными родителями.

«На мой взгляд, у таких детей градус ответственности выше во всех сферах жизни. Потому что и внимания к ним больше. Одна ошибка — и тебя воспринимают как провал, который не дотягивает по уровню таланта до знаменитого родителя», — рассказала она.

При этом пост Ханга сопроводила снимком с дочерью Елизаветой, которой уже исполнилось 22 года.