Телеведущая Елена Ханга опубликовала редкий снимок с дочерью
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Телеведущая Елена Ханга опубликовала редкий снимок с дочерью в своих соцсетях.
Елена Ханга поделилась мыслями об участии звездных детей в различных конкурсах на телевидении. Поводом для этого стали сразу несколько наследников знаменитостей, которые стали участниками «Новой фабрики звезд».
По мнению телеведущей, детям звезд нелегко участвовать в подобных шоу из-за завышенных ожиданий аудитории и постоянного сравнения с успешными родителями.
«На мой взгляд, у таких детей градус ответственности выше во всех сферах жизни. Потому что и внимания к ним больше. Одна ошибка — и тебя воспринимают как провал, который не дотягивает по уровню таланта до знаменитого родителя», — рассказала она.
При этом пост Ханга сопроводила снимком с дочерью Елизаветой, которой уже исполнилось 22 года.
Телеведущая заявила, что выступала против того, чтобы ее дочь шла по стопам родителей. В итоге сейчас девушка профессионально занимается теннисом.
«Признаться, у меня с дочерью несколько лет назад тоже был разговор о будущем. И я сразу сказала, что против ее возможной карьеры телеведущей. Но если бы она решилась, препятствовать я бы не стала. Но и содействовать тоже», — объяснила Ханга.
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