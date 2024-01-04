Телеведущая Екатерина Андреева рассекретила содержание своего некролога

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева заговорила о том, что скажут люди после ее смерти. Большая часть слов будет связана с ее профессиональной деятельностью, уверена звезда Первого канала.

Екатерина Андреева разоткровенничалась в эфире YouTube-шоу «Не Пруст». Ведущий спросил, думала ли журналистка, что произнесут на ее похоронах. Данный вопрос никак не смутил Андрееву, и этому есть простое объяснение.

Она отметила, что очень давно работает на телевидении и ведет одна программу «Время».

«Но при этом я понимаю, я видела некрологи на дикторов советского телевидения. Поэтому я думаю, что примерно вот так же и будут говорить», — поделилась Екатерина Андреева.

Ведущая добавила: она бывает очень сентиментальной в работе. Как-то она расплакалась, когда писала подводку к сюжету о волонтерах. Он невероятно расторгал ведущую, в первую очередь, благодаря тому, как героически проявляют себя люди.

Напомним, ранее Екатерина Андреева поделилась секретом своей молодости.