57-летняя Екатерина Андреева поделилась секретами моложавой внешности

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева высказалась на тему ухода за собой. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на соцсети Андреевой.

Как призналась 57-летняя артистка, она на регулярной основе меняет средства ухода за кожей. Так, в зимний период звезда обязательно меняет марку, чтобы не возникало привыкания к одному продукту, и впоследствии использует средство в течение 4-5 месяцев.

Кроме того, Андреева посоветовала спать в полной темноте при температуре в комнате 20 градусов. Вдобавок она призвала употреблять чистую воду и периодически заниматься спортом. В частности, телеведущая порекомендовала поклонникам много и быстро ходить пешком.

В заключение знаменитость напомнила о значимости здорового и крепкого сна.

Ранее Екатерина Андреева разместила в личном блоге новое фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру.