«Меня подставили»: Анфиса Чехова вспомнила о скандальном увольнении с телеканала

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как ее уволили с телеканала «Домашний» после скандала из-за бурятских женщин. Соответствующее признание артистки прозвучало в эфире шоу «Злые языки».

По словам звезды, в той ситуации ей было неприятно за соведущую по программе «Скажи, подруга» Аврору (Ирину Трейман), которую тоже была уволена. Чехова отметила, что ее коллега не имела никакого отношения к инциденту, однако ее все равно заменили.

Уточняется, что телеведущая оказалась в центре скандала, когда во время одного из эфиров «Скажи, подруга» рассказала о неудачном опыте после уколов гиалуроновой кислотой. Тогда она нашла нужным заявить, что из-за изменений после процедур ненавидела свое отражение. Знаменитость также сравнила себя с бурятской женщиной, тем самым оскорбив представительниц этой национальности.

«На всех бурятских сайтах вырезали конец и там получилось так: „Я стала похожа на бурятских женщин, и я ненавидела свое отражение в зеркале“. И в пабликах публиковали то, что я ненавидела себя, потому что была похожа на эту женщину. Меня подставили», — разоткровенничалась артистка.

Чехова подчеркнула, что в молодости в журнале «Крестьянка» регулярно встречала портреты бурятских женщин. Она добавила, что считает красивыми представительниц этой национальности.

Ранее Анфиса Чехова сообщила о новых отношениях в 46 лет.