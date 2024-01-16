«Сбилась со счета»: Чехова раскрыла секрет похудения в отпуске

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как сохраняет фигуру в отпуске. Звезда призналась, что давно отказалась от сахара, и не собирается нарушать традицию даже во время отдыха. Об этом она сообщила в соцсетях.

Анфиса Чехова, наслаждающаяся отдыхом на Бали после празднования своего дня рождения в Дубае, делится секретами поддержания формы во время отпуска. Стремясь не набирать вес после значительного похудения, телеведущая придерживается своих долгосрочных правил и в условиях отпуска.

Оказавшись в ресторане на Бали, Чехова призналась в своей слабости к сыру, но готова пойти на некоторые ограничения в питании. Она договорилась с персоналом отеля о приготовлении блюд без сахара. Таким образом, ей подали на завтрак шакшуку и вафли, которые не содержат сахара, в соответствии с ее пожеланиями. Правда, она добавила к десерту немного меда.

«Жизнь без сахара возможна. Захожу на 8-й год. А может и на 9-й, сбилась со счета», — написала знаменитость.

Анфиса также поделилась своим опытом борьбы с лишним весом. В 2014-2016 годах вес телеведущей составлял почти 100 килограммов. Она отметила, что тогда была счастлива в отношениях и любила вкусно поесть. Но не всегда чувствовала себя привлекательной и была зависима от общественного мнения.

С течением времени она избавилась от 30 килограммов, подчеркивая, что внутренняя гармония и понимание себя были ключевыми факторами в достижении стабильности и спокойствия.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как Нагиев высмеивал ее из-за лишнего веса.