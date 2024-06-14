«Ощущение, что я на дне»: Анфиса Чехова честно рассказала о своей депрессии

46-летняя телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что несколько лет назад пережила депрессию. Такое признание звезда сделала в личном блоге.

Артистка недавно приехала в Екатеринбург: город напомнил ей о подавленном состоянии. Чехова призналась, что несколько лет назад участвовала там в КВН, и ее настроение оставляло желать лучшего.

«А помню, как несколько лет назад я прилетала сюда в полнейшем внутреннем раздрае. В депрессии и в ощущении, что я на дне. Я смотрела из этих окон и думала, что не стоит ждать чего-то хорошего от будущего», — рассказала знаменитость.

Чехова рада, что это состояние закончилось: сейчас звезда свободна от страхов, тревог и полна оптимизма. Телеведущая обратилась ко всем людям, которые на данный момент подавлены. Она напомнила им, что все временно и после черной полосы обязательно наступит белая.

В 2012 году Анфиса Чехова родила сына от актера Гурама Баблишвили. Несмотря на расставание с артистом в 2017 году, телеведущая никогда не препятствовала общению бывшего супруга с сыном. Соломон несколько раз в год приезжает к отцу на родину — семья Баблишвили живет в Тбилиси. Артистка уточняла, что мальчик хорошо знает грузинский язык благодаря своим родственникам и многое знает о культуре этой страны.

Ранее телеведущая рассказала о домогательствах продюсера на заре карьеры. По ее словам, она отказала ему в «встрече в сауне», после чего ее уволили.