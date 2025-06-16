Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что перестала редактировать на фото живот. Знаменитость поделилась честным снимком в купальнике в соцсети.

Анфиса Чехова находится на отдыхе в Турции вместе с сыном и возлюбленным. В личном блоге она опубликовала кадр в купальнике и пляжной тунике, признавшись, что перестала фотошопить фигуру. По словам Анфисы, она всегда была для себя самым суровым критиком и «расщепляла тело на молекулы» в поисках недостатков и изъянов. Однако теперь знаменитость перестала быть суровой к себе. Чтобы полюбить внешность, Анфиса ходила к психологу и медитировала.

«Однажды вы примете неидеальный живот, бока, целлюлит, потому что это естественно при отсутствии регулярных и длительных тренировок с самого детства. Однажды вы даже примете свою лень и научитесь с ней не бороться, а договариваться. Ваше тело как карта маршрута вашей жизни», — высказалась она.

По словам Чеховой, работа над собой может занимать всю жизнь.

Ранее Анфиса Чехова заявила, что надеется забеременеть без использования ЭКО. Она планирует родить от нового возлюбленного Александра Златопольского. Подробности читайте в этой новости.

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